نئی دہلی میں مسلمانوں کے خلاف مظالم نے شاہد آفریدی کو دکھی کردیا

ملتان(ڈیلی پاکستان آن لائن)نئی دہلی میں مسلمانوں کے خلاف مظالم نے قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کو دکھی کردیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ نئی دلی سے آنے والی تمام فوٹیج کو دیکھنا اور مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا بالکل دل دہلانے والا ہے،انسانیت کو مذہب، ذات پات، مذہب سے قطع نظر، سب پر غالب ہونا چاہئے، پوری دنیا کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں۔یاد رہے کہ نئی دہلی میں مسلم کش فسادات میں جاں بحق افراد کی تعداد 36 ہوگئی ہے جبکہ 250 سے زائدشدید زخمی ہیں۔

Absolutely heartbreaking watching all of the footage coming out from #Delhi, and with the inhumane treatment towards Muslims. Humanity should prevail over all else, irrespective of religion, caste or creed. Praying for better times all over the globe #HumanityAboveAll https://t.co/TwBhENpqSk