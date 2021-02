شاہین شاہ آفریدی نے محمد رضوان کو آؤٹ کر کے گلے لگا لیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان سُپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں، گزشتہ روز لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے میچ کے دوران جب شاہین شاہ آفریدی نے مخالف ٹیم ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان کو شاندار اننگز کھیلنے کے بعد آؤٹ کیا اور گلے لگا لیا۔

شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے مخالف ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی عزت افزائی کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔

سوشل میڈیا پر شاہین شاہ آفریدی کے اس اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے اور کہا جارہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں 100 وکٹیں لینے کا اعزاز اپنے نام کرنے والے کم عمر ترین شاہین شاہ آفریدی نے ساتھی کھلاڑی کے آؤٹ ہونے کا جشن نہیں منایا بلکہ انہیں گلے لگا لیا۔

ایسے لمحات شائقینِ کرکٹ پی ایس ایل میں پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہے بلکہ اس سے قبل حارث رؤف بھی سینئرز کو آؤٹ کرنے کے بعد جشن منانے سے گریزاں رہے تھے۔

شائقینِ کرکٹ شاہین آفریدی کو کچھ یوں سراہ رہے ہیں۔

