عمراکمل کی اپیل پر عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد ان کے بھائی اور وکٹ کیپر و بلے باز کامران اکمل کا موقف بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) عمر اکمل کی سزا سے متعلق عالمی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر و بیٹسمین کامران اکمل کہتے ہیں کہ وہ عمر اکمل کو جلد فیلڈ میں کھیلتا دیکھنے کے منتظر ہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کامران اکمل نے اپنے چھوٹے بھائی عمر اکمل کے ہمراہ یادگار تصویر شیئر کی۔

Alhamdulliah for everything @Umar96Akmal waiting to see you on the fields again InshAllah Wish you all the very best???????????????????????? pic.twitter.com/L11vAwsFF4