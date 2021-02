روسی سفارتکاروں کے شمالی کوریا سے فرار کی مبینہ ویڈیو سامنے آگئی

پیانگ یانگ (ویب ڈیسک) شمالی کوریا میں کورونا کی وجہ سے عائد سخت پابندیوں سے تنگ ہوکر مبینہ طور پر فرار ہونیوالے روسی سفارتکار کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ، دارالحکومت پیانگ یانگ میں قائم روسی سفارت خانے کے آٹھ ملازمین اور ان کے اہلخانہ سمیت دشوار گزار راستوں کا سفر کرکے شمالی کوریا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوگئے اور شمالی کوریا سے نکلنے کے لیے 34 گھنٹے سفر کیا۔

روسی سفارتخانے نے اپنے فیس بک پیج پر جاری بیان میں کہا ہےکہ ان حالات میں دشوار گزار کانوں کے ذریعے سفر سے ہی شمالی کوریا سے باہر نکلنا ایک واحد راستہ تھا۔سفارتکاروں نے اپنے اہلخانہ کے ساتھ سفر کا آغاز ٹرین کے ذریعے کیا اور شمالی کوریا کے بوسیدہ ریلوے نظام کے ذریعے 32 گھنٹے سفر کیا جس کے بعد انہوں نے بارڈر کی طرف جانے کے لیے 2 گھنٹے بس چلائی جہاں سے انہوں نے ایک ٹرین ٹرالی لی اور اہلخانہ کو سامان سمیت اس میں منتقل کیا۔

WATCH: 8 Russian diplomats and their families used a hand-car to cross the border from North Korea to return home as rail service between the 2 countries was suspended due to the pandemic pic.twitter.com/NJlxFHQpJ6