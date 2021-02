کراچی کنگز کے کولن انگر م بھی ڈانس کے دیوانے، گگلی ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

.@CAIngram41 with his effortlessly cool take on the Googly Challenge!

Do you think you can out-groove Colin Bhai? Upload your videos with #GooglyChallenge for a chance to win exciting #HBLPSL6 prizes#MatchDikhao | #KKvMS pic.twitter.com/K5XEmXaOFZ