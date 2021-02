حمزہ شہباز کی رہائی کے بعد مریم نواز کا ٹوئٹ سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کے قائد میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے حمزہ شہباز کی رہائی پر مسرت کا اظہار کیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے کہا کہ ایک اور ایک گیارہ ۔ایک اور ٹوئٹ میں انہوں نے بتا یا کہ جب حمزہ شہباز گھر میں داخل ہوئے تو ان کی دو سالہ بیٹی کے چہرے پر آنے والی مسرت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ۔ان کا کہنا تھا کہ جب حمزہ شہباز مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آنے لگے تو ان کی بیٹی رونے لگی جسے خوف تھا کہ اس کے والد پھر چلے جائیں گے ۔مریم نواز نے مزید کہا کہ ظالم کا یوم حساب بھی جلد آئے گا ۔

Can’t express in words the happiness and delight I saw on Hamza’s 2 year old daughter when we entered home. When Hamza was seeing me off, she started crying fearing he would be gone again. Poor child. Zalim ka yom-e-hisab bhi jald aaye ga Insha’Allah. pic.twitter.com/aH8YGqqEdg