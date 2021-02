محمد علی سدپارہ  کے بیٹے نے اپنے والد اور دیگر کو ہ پیماؤں کی تلاش کے لیے کے ٹو پر جانے کا ارادہ ظاہر کردیا، اس دوران وہ اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ؟ مکمل تفصیلات آپ بھی جانیں

سکردو(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی کوہ پیما محمد علی سدپارہ کے بیٹے ساجد علی سدپارہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد اور دیگر کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے کے ٹو کی چوٹی پر جائیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ساجد علی سدپارہ کا کہنا تھا کہ انکی فیملی گزشتہ ہفتوں میں بہت بڑے دکھ سے گزری ہے،مگر وہ اپنی ہمت کو اکھٹا کررہے ہیں اور موسم بہتر ہوتے ہی وہ اپنے والد محمد علی سدپارہ اور دیگر کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے کے ٹو کی چوٹی پر جائیں گے ،اس مہم کا مقصد تینوں کوہ پیماؤں کی ان کے مذہب کے مطابق تدفین ہوگی۔

ساجد علی سدپارہ کا کہنا تھا کہ کوہ پیما کی کے ٹو پر ہلاکتوں کی بڑی وجہ کے ٹو کی چوٹی پر پرانی رسیوں کا موجوو ہونا ہے،اس مہم کے دوران پرانی رسیوں اور کیمپوں کو بھی ہٹایا جائے گا۔ اللہ میری مدد کرے۔

help mother nature and future climbers in this way. May Allah be with us

