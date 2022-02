یوکرین کے صدر نے نریندر مودی سے مدد مانگ لی

کیف(ڈیلی پاکستان آن لائن)یوکرین کے صدر ویلادیمیر زیلنسکی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سیاسی تعاون کی کا مطالبہ کیا جہاں پہلے نئی دہلی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔

خبرایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے سلامتی کونسل میں ووٹنگ کے دوران حصہ نہیں لیا تھا جس کے بعد یوکرینی صدر نے نریندر مودی سے تعاون کا مطالبہ کیا۔

واضح رہے کہ بھارت اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا حصہ ہے تاہم چین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جمعے کو روس کی یوکرین پر حملے کے خلاف پیش کی گئی قرارداد پر ووٹ نہیں دیا تھا۔بھارت نے مطالبہ کیا تھا کہ فوجوں کو فوری پر واپس بلالیا جائے۔روس نے مذکورہ قرارداد پر ویٹو کا حق استعمال کرتےہوئے اس کو رد کردیا کیونکہ وہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر یوکرین کے صدر ویلادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے نریندر مودی سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ایک لاکھ سے زائد حملہ آور ہماری سرزمین پر موجود ہیں۔

انہوں نے کہا کہ مل کر جارحین کو روکیں۔

Spoke with ???????? Prime Minister @narendramodi. Informed of the course of ???????? repulsing ???????? aggression. More than 100,000 invaders are on our land. They insidiously fire on residential buildings. Urged ???????? to give us political support in???????? Security Council. Stop the aggressor together!