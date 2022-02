پی ایس ایل کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے فخر زمان نے فائنل کے ٹکٹ مانگ لیے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پلیئر فخر زمان نے پی ایس ایل انتظامیہ سے فائنل میچ کے ٹکٹ مانگ لیے اور ساتھ ہی ٹکٹس ملنے کی صورت میں رابطے کا ذریعہ بھی بتادیا۔

لاہور قلندرز کے فخر زمان نے پی ایس ایل انتظامیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ کیا مجھے کل کے میچ (فائنل) کے ٹکٹس مل سکتے ہیں؟مہربانی ہوگی ، میرا فون کچھ وجوہات کی بناء پر بند ہے، آپ میرے ہوٹل کے فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ آج فائنل میچ لاہور قلندر اور ملتان سلطانز کے درمیان ہونے جارہا ہے اور یہ میچ قذافی سٹیڈیم میں شام ساڑھے 7 بجے شروع ہوگا تاہم فخر زمان کے اس حیران کن ٹوئیٹ پر ان کے مداح تجسس میں مبتلاء ہیں اور طرح طرح کے تبصرے شروع ہوگئے ہیں۔ کچھ لوگ اسے مزاحیہ ٹوئیٹ قرار دے رہے ہیں تو کچھ کا خیال ہے کہ شاید وہ فیملی کے افراد کو سٹیڈیم میں میچ دکھانے کے خواہشمند ہیں۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ بولر سہیل تنویر نے فخر زمان کے ٹوئٹ پر ردِ عمل دیتے ہوئے کہا”یہ فائنل میں پہنچنے کے اثرات ہیں۔“

Hi @thepslt20, any tickets for tomorrow's game? Please ????

BTW, my phone is off for obvious reasons. You can reach out to me on my hotel phone. ????