’آج سرپرائز ڈے ہے ‘ شاہد آفرید ی نے پی ایس ایل فائنل سے قبل پیغام جاری کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راونڈر شاہد آفریدی نے پی ایس ایل فائنل میں لاہور قلندرزکی جیت کا امکان ظاہر کردیا ۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ آج سرپرائزڈے ہے ،اس لیے مجھے یقین ہے کہ لاہور قلندرز ملتان سلطانز کو سرپرائز کر سکتی ہے ۔ان کاکہنا تھا کہ لاہور کا کراﺅڈ فائنل میچ سے لطف اندوز ہو گا ، پی ایس ایل اب میگا ایونٹ بن چکا ہے اور فائنل میں سٹیڈیم بھرا ہو گا۔

Today is a day of surprises! So I am sure @lahoreqalandars can surprise the @MultanSultans who have played like champions.I m sure the Lahore crowd will enjoy this historic final today.???????? Super League is a mega event now and a final in front of a full house is great needs indeed.