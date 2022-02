محمد حفیظ کی وکٹ لینے کے بعد  شاہنواز دھانی نے علیم خان کے ساتھ ایسی حرکت کردی کہ ہنسی نہ رکے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل میچ میں لاہور قلندرز کی وکٹ لینے کے بعد ملتان سلطانز کے باؤلر شاہنواز دھانی علیم ڈار سے جشن منانے کی اجازت لینے پہنچ گئی۔

شاہنواز دھانی وکٹ لینے کے بعد پورے گراؤنڈ میں بھاگتے اور باؤنڈری کے پاس جا کر اپنا جشن مکمل کرتے ہیں۔ ایک میچ کے دوران انہوں نے کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو امپائر علیم ڈار نے ان کا راستہ روکنے اور انہیں باؤنڈری پر جانے سے روکنے کی کوشش کی لیکن شاہنواز دھانی ان کے قابو میں نہیں آئے۔

فائنل میچ میں نصف سنچری سکور کرنے والے محمد حفیظ کو شاہنواز دھانی نے آؤٹ کیا تو روایتی انداز میں باؤنڈری کی طرف بھاگنے کی بجائے وہ سیدھا امپائر علیم ڈار کے پاس پہنچ گئے اور ان سے جشن منانے کی اجازت لینے لگے۔ اس موقع پر کمنٹری باکس میں بیٹھے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائے ۔

Dahani's celebration had the approval of Aleem Dar this time! ???? #PSLFinal | #MSvLQ | #Cricket pic.twitter.com/TJYgCX7B5Y