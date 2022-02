روس کے حملے میں دنیا کا سب سے بڑا ہوائی  جہاز جل گیا

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن) روس کے یوکرین پر حملے کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز جل گیا۔

الجزیرہ ٹی وی کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا کارگو طیارہ انتوف 225 مریا یوکرین کی ملکیت تھا۔ کیف کے قریب انتہائی اہم ایئر فیلڈ پر روس کے حملے میں یہ طیارہ جل گیا۔ اس کی تصدیق یوکرین کے ہتھیار سازی کے سرکاری ادارے نے بھی کی اور کہا ہے کہ اس طیارے کو دوبارہ پرواز کے قابل بنانے پر تین ارب ڈالر کے اخراجات آئیں گے اور اس کیلئے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔

یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے جلنے والے طیارے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز تھا، اگرچہ روس نے مریا کو تباہ کردیا ہے لیکن وہ ہمارا مضبوط، آزاد اور یورپ کی جمہوری ریاست بننے کا خواب تباہ نہیں کرسکے گا۔

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8