" پاکستانی طلبہ کا تحفظ اسی صورت ممکن ہے کہ پاکستان روس کو جنگ سے روکے" یوکرینی وزیر خارجہ کا شاہ محمود کو پیغام

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوکرین کے وزیر خارجہ دمتری کولیبا کا کہنا ہے کہ یوکرین میں موجود پاکستانی طلبہ کا تحفظ اسی صورت ممکن ہے جب پاکستان روس کو جنگ سے روکنے کیلئے دباؤ ڈالے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں یوکرینی وزیر خارجہ نے بتایا کہ ان کی پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے فون پر بات ہوئی ہے ۔ پاکستان عالمی اداروں کے ان اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو یوکرین میں امن کی بحالی کیلئے اٹھائے جا رہے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پاکستانی وزیر خارجہ نے پاکستانی طلبہ کے تحفظ کے حوالے سے بھی بات کی۔ " میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طلبہ کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیوٹن کو یوکرین کے خلاف جنگ بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔"

Call with Pakistani FM Shah Mahmood Qureshi. Pakistan supports steps in international organizations aimed at restoring peace in Ukraine. Discussed safety of Pakistani students. I stressed: the best way to guarantee their security is to force Putin to stop his war against Ukraine.