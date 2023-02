ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کی کامیابی کے بعدپی ڈی ایم اور ہینڈلرز سپریم کورٹ کے ججوں پر مزید دباﺅڈالیں گے ، عمران خان کا ٹوئٹ 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ این اے 193کے ضمنی انتخاب میں شاندار کامیابی کے بعد خدشہ ہے کہ پی ڈی ایم اور ہینڈلرز سپریم کورٹ کے ججوں پر مزید دباﺅڈالیں گے ۔

ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کامیابی پر تحریک انصاف کے امیدوارمحسن لغاری کو مبارکباد دی ، اس موقع پر عمران خان کاکہناتھا کہ حکومتی مشینری ، نیوٹرلز اور الیکشن کمیشن سب تحریک انصاف کے خلاف تھے اس کے باجود محسن لغاری نے کامیابی حاصل کی ،مجھے پریشانی ہے کہ اس کامیابی کے بعد پی ڈی ایم اور ان کے ہنڈلرز خوف زدہ ہوں گے اور سپریم کورٹ کے ججوںپر مزید دباﺅ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

Congratulations to Mohsin Leghari, Meena Leghari, PTI workers & voters for the NA 193 emphatic victory despite govt machinery, neutrals & ECP all working against PTI. My only worry is that this will scare PDM & its handlers more. Therefore, expect greater pressure on SC judges.