کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں ، وزیراعظم شہبازشریف کا سرپرائز ڈے پر اہم بیان 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)27 فروری سرپرائز ڈے پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہاہے کہ ہم سب کے ساتھ پرامن رہنے کے خواہاں ہیں ، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم شہبازشریف نے کہاکہ پلوامہ حملے کے بہانے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دیاگیا،قوم پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے ۔

وزیراعظم کا اپنے بیان میں مزیدکہناتھا کہ ہم سب کے ساتھ پرامن رہنے کے خواہاں ہیں ، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں ۔

Today the nation pays rich tribute to PAF for a befitting response to the Indian violation of Pakistan's air space on the pretext of false flag Pulwama attack. While we aim for peace with all, we are mindful of our duty to defend the country. Let no one make any mistake about it.