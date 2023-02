کرکٹر افتخار احمد کے ہاں بیٹی کی ولادت

اسلام آباد(آئی این پی)قومی کرکٹر اور پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے افتخار احمد کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے،انہوں نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیٹی کی پیدائش کی خبردی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز ہمارے خاندان میں ایک ننھی پری کا اضافہ ہوا ہے، تمام میرے اور میرے اہلخانہ کو دعاﺅں میں یاد رکھیں۔

Alhamdulillah. A beautiful addition to #IftiMania. Blessed with an angel yesterday. Requesting you all to keep me and my family in your prayers ???????? pic.twitter.com/BCLQdxmsaa