میچ میں پاکستان کی سپورٹ بھارتی مسلمان کو مہنگی پڑ گئی، کان پکڑوا کر ’بھارت ماتا کی جے‘ کے نعرے لگانے پر مجبور کردیا گیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک مسلمان کو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کی سپورٹ کرنا مہنگا پڑ گیا، ہندو انتہاءپسندوں نے گھٹنے ٹیکوا کر اور کان پکڑوا کر ’آئی لو انڈیا‘ اور ’بھارت ماتا کی جے‘ کے نعرے لگانے پر مجبور کر دیا۔انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ بھارت کے سیاحتی شہر گووا میں پیش آیا۔ گزشتہ سال نومبر میں ایک غیرملکی سیاح گووا کے ایک بازار میں گیا۔

داﺅد اخوندادہ نامی یہ سیاح وِلاگر تھا اور بازار کی سیر کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ اس دوران وہ ایک ریسٹورنٹ پر پہنچا جہاں لوگ ٹی وی پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے۔ سیاح نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کس ٹیم کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس پر ریسٹورنٹ کے مالک نے اسے بتایا کہ وہ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔

یہ جواب پا کر سیاح حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھارت میں پاکستانی ٹیم کی سپورٹ؟ تو ریسٹورنٹ مالک اسے بتاتا ہے کہ اس علاقے میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔سیاح نے اپنی ویڈیو میں سے یہ کلپ اپنے ٹوئٹر ہینڈل @Davud_Akhپر بھی پوسٹ کر دیا ، جو حالیہ دنوں وائرل ہوا اور ہندوانتہاءپسندوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔

The man who was supporting Pakistan in Goa pic.twitter.com/jE8IidAf9K