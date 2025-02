ترلے منیتیں کرکے کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، ٹینا ثانی کا چچا زاد بھائی، کر کٹ کھیلنے کا دلدادہ، ہنس مکھ، ملنسار، اسکے والد بھی کمال انسان تھے

مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:93

کالج میں عتیق ترلے منیتیں کرکے کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا۔ اس زمانے میں سلمان ثانی(صلو) کے پاس 2 ولایتی بلے ہوا کرتے تھے۔ ایک”گرنیکلز“ اور دوسر”ا ڈنکن فانلے“۔ عتیق کو شوق ہوتا تھا کہ وہ ان میں سے کسی ایک بلے کے ساتھ میچ میں کھیلے۔ صلو اسے بیٹ نہیں دیا کرتا تھا کہ اسے”کراس بیٹ“ شاٹ مارنے کی عادت تھی۔عتیق نے بھی اس کا توڑ یہ نکالا کہ میچ والے دن آ تے ہی وہ صلو سے کہتا؛” give me your bat and you will bat at 3اسی چکر میں وہ اپنا بلا اسے دے دیتا اور چند کراس بیٹ شارٹس بھی برداشت کر لیتا تھا۔ (قد 6 فٹ 4 انچ، آنکھیں سبز گورا چٹا رنگ، صلو بہترین دوست تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، مشہور گلوکارہ ٹینا ثانی کا چچا زاد بھائی، کر کٹ کھیلنے کا دلدادہ، ہنس مکھ، ملنسار۔ اس کے والد انکل وزیر ثانی بھی کمال انسان تھے۔ ہمارے ساتھ ان دوستی تھی۔ بہت پیار اور شفقت سے ملتے تھے۔ صلو کے ایک انکل ونگ کمانڈر محمد زین العابدین غزالی(ایم ای زیڈ غزالی نے پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی۔ صلو بی اے کرکے ولایت چلا گیا اور وہاں ”گرین ایچ کالج“ سے پٹرولیم میں ڈپلوما کرکے واپس آیا۔ جانے سے پہلے وہ پاکستان اسٹیٹ آئل جوائن کر چکا تھا۔) ولایت سے آنے کے چند ماہ بعد پتہ چلا اسے بلڈ کینسر جیسا موزی مرض تھا۔ دوبارہ علاج کے لئے ولایت گیا اور وہیں اللہ نے اس سے اپنی دی ہو ئی زندگی واپس لے لی۔ وہ ماں باپ اور اکلو تی بہن کو چھوڑ کر ملک راہی عدم ہوا۔ گارڈن ٹاؤن لاہور میں اپنے گھر کے پاس ہی دفن ہوا۔ جہاں اس کی زندہ دلی کی گواہی دیواریں بھی دیتی تھیں۔ اس کی وفات کے بعد انکل بھی زندہ نہ رہے اور4 ماہ کے وقفے کے بعد وہ بھی بیٹے کے پہلو میں ابدی نیند سو گئے۔ صلو کی والدہ فرحت آنٹی سے کچھ عرصہ ملاقات رہی لیکن کئی دھائیاں بیت گئیں ان سے رابطہ نہیں لیکن کوئی دن ایسا نہیں کہ میں صلو اور انکل کی بخشش اور بلند درجات کے لیے دعا نہ کی ہو۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔آمین۔

کا لج ٹیم1980ء میں انٹر یونیورسٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کا میچ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ٹیم کے خلاف پنجاب یو نیورسٹی نیو کیمپس گراؤنڈ میں کھیل رہی تھی۔میڈیکل کالج کا تیز باؤلر باجوہ کافی تیز باؤلنگ کروا رہا تھا اور ہمارے وکٹیں پتوں کی طرح جھڑ رہی تھیں۔ سیلم تاج بھی میچ دیکھنے آ یا ہوا تھا جو ان دنوں سروس کر کٹ کلب سے کھیلتا تھا۔ اس نے میرے کپتان یاور سے کہا؛”شہزاد کو بیٹنگ کے لئے بھجو۔“ مجھے بھیجا گیا۔ با جوہ ہی باؤلنگ کروا رہا تھا۔۔ میرا بلا لیٹ پہنچا اس کی پہلی گیند ”زوں“ کرتی میری پاس سے گزر گئی۔ اگلی بال سے میں سمجھ گیا اور اب مجھے اسے کھیلنے میں مشکل نہیں آ رہی تھی۔ مییرے ساتھ میرے سینئرر طارق بھائی بیٹنگ کر رہے تھے۔ وہ باجوہ کو کھیلنے آئے تو میں ان کے پاس گیا اور کہا؛”طارق بھائی بلا جلدی لانا ورنہ۔۔“ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولے؛’ سینئر کون ہے میں یا تم۔“ میں شرمندہ ہو کر واپس اپنے اینڈ پر آ گیا۔ اگلی بال پر”ٹون“ کی آ واز آئی اور طارق کی وکٹ دور اڑ کر وکٹ کیپر کے قدموں میں جا گری۔ میں اور ضیاء کالے نے اس میچ میں 70کے قریب کی پارٹنر شپ کی اور پھر باؤلنگ میں خالد قصوری(اصل نام خالد بشیر۔ محکمہ جیل سے اے آئی جی ریٹائیر ہوئے۔ کمال یار بادشاہ انسان ہے۔کالج چھوڑنے کے43 سال بعد جنوری 2024ء میں قصور ملاقات ہوئی۔اسی پیار اور خلوص سے ملا۔ تو خلوص اور محبت 4 دھائیوں پرانے ہی تھے۔ پرانے یار ہوتے ہی ایسے ہیں۔اس نے اور طاہر نے بھی امی جی کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا۔) اورمیں نے کنگ ایڈور و کی ٹیم کو 100رنز پر ڈھیر کر دیا تھا۔ میں نے 4، خالد نے5 جبکہ ببلی نے1 کھلاڑی آ ؤٹ کیا تھا۔ دوسری اننگز میں ببلی(خواجہ شہزاد مقبول)نے سنچری بنائی اور میچ ہم جیتے تھے۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بک ہوم“ نے شائع کی ہے (جملہ حقوق محفوظ ہیں)ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔