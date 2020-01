کرونا وائرس، صدر ٹرمپ میدان میں آگئے، چینی ہم منصب کو بڑی آفر کرادی

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کیلئے چین کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کردی۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے چین کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں، امریکہ میں اس کے بہت ہی کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس حوالے سے کڑی نگرانی کی جارہی ہے۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کو تمام ضروری مدد کی یقین دہانی کرائی ہے کیونکہ ہمارے ماہرین غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔

خیال رہے کہ چین کے شہر ووہان میں پھیلنے والے کرونا وائرس سے اب تک 3 ہزار کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 56 تک پہنچ چکی ہے، یہ وائرس ووہان سے پھیلنا شروع ہوا اور اب تک 13 ممالک میں رپورٹ ہوچکا ہے، پاکستان میں بھی اس کے اکا دکا مشتبہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ کرونا وائرس کا پہلا مشتبہ کیس ملتان سے سامنے آیا تھا جبکہ پیر کے روز اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں بھی ایک مریض کو وائرس کے شبے میں لایا گیا تھا لیکن وہ ہسپتال سے فرار ہوگیا، حکومت نے پشاور کے شہریوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!