اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز کے مایہ ناز فاسٹ باؤلر اور موجودہ کمنڑیٹر آئن بشپ نے فواد عالم کی شاندار بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی فواد عالم سکور کرتے ہیں مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے آئن بشپ کا کہنا تھا کہ فواد عالم کی کہانی خوش کردینے والی ہے،جب بھی انکو سکور کرتے دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے،ہم ان کو 10 سال واپس تو نہیں کر سکتے،مگر ہم ان کی شاندار بیٹنگ کو انجوائے ضرور کرسکتے ہیں۔

واضح رہے کہ فواد عالم نے جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے جارہے پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار سینچری سکور کی تھی،ان کی سینچری کی بدولت پاکستان کی ٹیسٹ میچ میں پوزیشن کافی مستحکم ہوگئی ہے۔

What a gratifying story. Every time I see Fawad Alam score runs, my heart rejoices. 10 years denied him will never be returned, but all we can do is celebrate these apogee moments with him. Well played; #Fawadever????????????.