کیا روسی خفیہ ایجنسی 40 سال سے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بننے کے لیے تیار کررہی تھی؟ تازہ کتاب میں تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آگیا کیا روسی خفیہ ایجنسی 40 سال سے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بننے کے لیے تیار ...

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک) سابق امریکی صدر ڈونلڈٹرمپ کے الیکشن جیت کر صدر بننے کے بعد ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے یہ الیکشن روس کی مدد سے جیتا۔ اب اس حوالے سے اپنی نئی کتاب میں امریکی صحافی ومصنف کریگ انگر نے ایسا تہلکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ میل آن لائن کے مطابق کریگ انگر نے اپنی کتاب ’American Kompromat How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery‘ میں انکشاف کیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈٹرمپ درحقیقت روسی ایجنٹ تھے اور ان کی روس نے 40سال قبل ہی تربیت شروع کر دی تھی۔ سوویت یونین کی ایجنسی ’کے جی بی‘ نے 1976ءسے ڈونلڈٹرمپ کی ’گرومنگ‘ شروع کی تھی اور چار دہائیوں بعد بالآخر انہیں امریکہ کا صدر منتخب کروا کر ان کے ذریعے روس نے اپنے تمام مقاصد پورے کیے۔

کریگ انگر لکھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر بننے کے بعد ڈونلڈٹرمپ نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو ہر وہ چیز دی، جو وہ چاہتے تھے۔روسی ایجنسیوں نے ڈونلڈٹرمپ کو کئی بار دیوالیہ ہونے سے بچایا اور ان کے رئیل اسٹیٹ کے کاروبار کے ذریعے کروڑوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی اور یہ رقم ان تک پہنچائی۔ کریگ انگر کے مطابق یہ منی لانڈرنگ 1980ءاور1990ءکی دہائیوں میں کی گئی۔ مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈٹرمپ اپنے دوست جیفرے ایپسٹین کے توسط سے روسیوں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ جیفرے ایپسٹین وہ آدمی تھا جو مبینہ طور پر روسی اشرافیہ اور سیلیکون ویلی کے امراءکو کم عمر لڑکیاں سپلائی کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے انتہائی قبیح جنسی جرائم ثابت ہونے پر اسے تاحیات قید سنا دی گئی اور اس نے 10اگست 2019ءکو جیل میں ہی خودکشی کر لی تھی۔جیفرے کی گرفتاری کے بعد بھی ڈونلڈٹرمپ کے اس کے ساتھ تعلقات پر سوالات اٹھائے جاتے رہے تھے۔ واضح رہے کہ کریگ انگر نے اس کتاب میں باغی ہونے والے سوویت سکیورٹی حکام، سابق سی آئی اے آفیسرز، ایف بی آئی کاﺅنٹر انٹیلی جنٹ ایجنٹس، وکلاءاور دیگر اعلیٰ سطح ذرائع سے مذکورہ انکشافات کیے ہیں۔