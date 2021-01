گورنر سندھ کی گاڑی میں کتے کی سواری، تہلکہ خیز ویڈیو سامنے آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے وی آئی پی پروٹوکول کی ہمیشہ ہی مخالفت کی اور جب یہ حکومت میں آئی تو اس نے سادگی کا نعرہ لگایا لیکن ان کی سادگی کے نعروں کی حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آگئی جب گورنر سندھ عمران اسماعیل کی گاڑی میں کتے کی سیرو سیاحت کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ گورنر ہاؤس کی گاڑی میں پالتو کتا شہر کی سڑکوں کی سیر کر رہا ہے، اس کتے کو پولیس کا پروٹوکول بھی حاصل ہے اور ایک پولیس موبائل اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔

یہ وائرل ویڈیو کسی عام شہری نے نہیں بلکہ سندھ کے وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی تیمور تالپور نے خود اپنے موبائل پر اس وقت بنائی جب انہوں نے اپنی گاڑی سے کتے کی عیاشیوں کے مناظر دیکھے۔ انہوں نے گاڑی کی نمبر پلیٹ کی نشاندہی کرکے بتایا کہ یہ گورنر ہاؤس کی گاڑی ہے، انہوں نے کتے کو پروٹوکول دینے والی پولیس موبائل کو بھی عکسبند کیا۔

VIP movement for one of the pets of PTI????????#NayaPakistan#SaddakuttakuttaTaudakuttaSherro pic.twitter.com/dZr7hgaIcr