فواد عالم کی سینچری ،بھارتی کھلاڑی بھی تعریف پر مجبور

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق بھارتی اوپننگ بلے باز وسیم جعفر نے فواد عالم کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ آپ میں وہ سب کچھ ہے جو اس سٹیج پر پرفارم کرنے لیے ہونا چاہیے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ فواد عالم کو وکٹ پر کھڑے ہونے کا انداز بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو نیچا دکھانے والے جلداپنا رویہ بدل لیں گے۔

واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار سینچری پر سابق قومی کرکٹرز کے ساتھ غیر ملکی کھلاڑیوں کی جانب سے فواد عالم کی خوب تعریف کی جارہی ہے۔

You don't need to change your stance @iamfawadalam25, but the detractors might soon change their stance about you! Well batted ???? Always believed you have what it takes to perform at this level. #PAKvSA https://t.co/oSGQEDpcYK pic.twitter.com/6V1peX4JnW