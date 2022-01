پی ایس ایل سیون، پشاور زلمی کو بڑا جھٹکا لگ گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کورونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے کے بعد وہاب ریاض کو نجی ہوٹل میں قرنطینہ کردیا گیا ہے، ابتدائی میچز میں شعیب ملک ٹیم کی کپتانی کریں گے۔وہاب ریاض کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ٹیم کا حصہ بنیں گے۔

Wahab Riaz is unavailable for inaugural match of Peshawar Zalmi in #HBLPSL7 due to coronavirus positive. Meanwhile Shoaib Malik will perform responsibility of a captain for Peshawar Zalmi in the inaugural match!