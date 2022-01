’پلیز واپس آجاﺅ عمران خان تمہارے بغیر کچھ نہیں‘ پاکستانیوں نے جمائما خان کی منتیں کرنا شروع کردیں

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) جمائما گولڈ سمتھ پاکستان کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی نیشنل بھابھیوں میں سے ایک ہیں۔ عمران خان سے علیحدگی کے بعد بھی پاکستانیوں کے دل میں ان کے لیے جو محبت اور عزت ہے، وہ شاید ہی کسی اور سابق بھابھی کو ملی ہو۔ ویب سائٹ ’پڑھ لو‘ کے مطابق جمائما گولڈ سمتھ اگرچہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہیں لیکن پاکستانی اب بھی ان کو عمران خان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔

پاکستانیوں کی طرف سے ملنے والی اس محبت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو جمائما گولڈ سمتھ کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہو گا۔ وہ جیسی بھی ٹویٹ کریں، پاکستانیوں کی اکثریت ان کی ٹویٹ کے مندرجات سے قطع نظر کچھ الگ ہی خواہشات کر نے لگ جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جمائما نے ’ورڈ گیم‘ پر مبنی ایک ٹویٹ کی جس پر ایک پاکستانی نے لکھا کہ ”پلیز واپس آ جاﺅ، عمران خان تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اسے اس کے دوست بے وقوف بنا رہے ہیں۔“

Please Return Imran khan is nothing without you, being fooled by his friends.