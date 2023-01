پروفیسر شاہدہ وزارت کی آئی ایم ایف،معاشی مسائل پر کتاب کی تقریب رونمائی پروفیسر شاہدہ وزارت کی آئی ایم ایف،معاشی مسائل پر کتاب کی تقریب رونمائی

لاہور(پ ر) ممتاز ماہر معیشت و پرفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت کی آئی ایم ایف کے متبادل اور منفرد معاشی حال سے متعلق کتاب (Alternative to the IMF and Other Out of the Box Solutions) کی تقریب رُونمائی آئی او بی ایم میں ہوئی۔ اس موقع پر آئی او بی ایم کے چانسلر بشیر جان محمد اعزازی مہمان خصوصی تھے۔ ان کے ہمراہ پاکستان کے جرمنی، سنگاپور اور موریطانیہ میں سابق سفیر سید حسن جاوید، وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت پاکستان (ایف پی سی سی آئی) کے نائب صدر انجینئر عبدالجبار، چیئرمین سٹیزنز الائنس اور قومی محاذ آزادی اظہر جمیل موجود تھے۔اپنے افتتاحی خطاب میں آئی او بی ایم کے صدر طالب کریم نے ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لئے مختصر المدتی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سابق سفیر حسن جاوید نے کہا، ''یہ کتاب اس موضوع کی مناسبت سے ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔انجینئر عبدالجبار نے کہا کہ اس کتاب کے 67 ابواب ہیں جن میں ماضی کے ایسے معاشی واقعات پر نگاہ ڈالی گئی۔چیئرمین سٹیزنز الائنس اور قومی محاذ آزادی اظہر جمیل نے کہا کہ ٹیکس کا نظام مساویانہ انداز سے ترتیب دیا جانا چاہیئے کیونکہ غریب پر اس کا زیادہ بوجھ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت نے کہا کہ اس کتاب میں غیرملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو استعمال کئے بغیر بحران کے حل کی حکمت عملیاں شامل ہیں۔ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاتے بلکہ ہمیں اسکی جانب لے جایا جاتا ہے۔تقریب میں اعزازی مہمان خصوصی آئی او بی ایم کے چانسلر بشیر جان محمدنے بھی خطاب کیا