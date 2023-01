L'Oréal Fund for Women کے زیر اہتمام تقریب L'Oréal Fund for Women کے زیر اہتمام تقریب

اسلام آباد(پ ر)L'Oréal Fund for Women نے خواتین کی زیر قیادت غیر منافع بخش ٹیک اسٹارٹ اپ CIRCLEکے اشتراک سے اسلام آباد میں ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کے گریجوئٹس کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا۔مارچ2022میں شروع کئے گئے اس پروگرام میں 80شہروں کی 5ہزار سے زائد خواتین کو تربیت دی گئی،جو اس پروگرام کے آغاز کے وقت مقرر کردہ ہدف کو پورا کرتی ہے۔L'Oréal Fund for Womenکو اپنے اشتراکی ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کے ساتھ امید ہے کہ معاشرے میں فعال شہری کی حیثیت سے حصہ لینے والی خواتین کے اعدادوشمار پر مثبت اثر پڑے گا اور ان میں بہتری آئے گی۔L'Oréal Fund for Womenاور CIRCLE خواتین کو بااختیار بنانے اور معاشی طور پر خود مختار بننے اور معیشت میں ایک محرک قوت بننے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرکے موجود ہ صنفی تفاوت کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔سلام آباد میں مہمان اعزازی، وزیر اعظم پاکستان کی اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ جناب سلمان صوفی کی سربراہی میں منعقد ہ تقریب میں ان مثالی خواتین کو سراہے جانے پر توجہ مرکوز کی گئی جو ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کے تحت نئی مہارتوں کو اپنا کر اپنے مستقبل کی ذمہ داری سنبھال رہی ہیں، جوانہیں اس قابل بنا کر ڈیجیٹل اسپیس پر پہنچنے کے ساتھ، لازمی مہارتیں سیکھنے اور آن لائن معیشت میں حصہ لینے کے قابل بنائے گی۔تقریب میں L'Oréal Pakistanکے منیجنگ ڈائریکٹر قوی نصیر،CIRCLEکی بانی صدف عابد اور فرانس کے سفیر Nicolas Galeyنے خطاب کرتے ہوئے خواتین کی ڈیجیٹل لٹریسی اور انہیں با اختیار بنانے کے حوالے سے توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔س کا مقصد گریجویٹس کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنی مہارتیں شیئر کریں، جس سے خواتین کی وسیع تر آبادی کو مدد ملے۔اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کی اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ”خواتین کو با اختیار بنانا انتہائی اہمیت کا حامل شعبہ ہے،وزیر اعظم آفس میں ہم مستقل طور پر ایسی اصلاحات متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں،جو مالیاتی استحکام کی مضبوطی کے ساتھ خواتین کو با اختیار بنانے میں مدد فراہم کرسکیں۔“پاکستان میں خواتین ملک کی مجموعی آبادی کا 51فیصد ہیں،لیکن پھر بھی اپنی برادریوں میں ان کا انحصار مردوں پر ہی ہے۔