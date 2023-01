وفاقی حکومت نے عمران خان کے گھر سے پولیس سیکیورٹی ہٹا لی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر اعظم اور چیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بنی گالہ رہائش گاہ سے پولیس سکیورٹی ہٹالی گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سابق وزیراعظم عمران خان سے ذاتی سکیورٹی واپس لیے جانے کا دعویٰ کیا ہے، پی ٹی آئی رہنما اور نامور گلوکار سلمان احمد نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا کہ فاشست پولیس نے ابھی کنفرم کیا ہے کہ ظالم رانا (وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ) کی ہدایات پر سابق وزیراعظم عمران خان سے ذاتی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔

انہوں نے مزید لکھا کہ سیکیورٹی تھریٹس کے بارے میں معلوم ہونے اور 3 نومبر کو ہونے والے قاتلانہ حملے کے باوجود عمران خان سے قانونی طور پر لی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ ہوں گے

Fascist Police just confirmed instructions given by Rana Massacre to withdraw Personal security of fmr PM @ImranKhanPTI to which he is legally entitled .knowing the security threats & a Nov 3 failed assassination attempt on his life. RANA will b responsible.