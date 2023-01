"سعودی ولی عہد 'اپنے وقت کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک' ہوں گے" امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی اپنی کتاب میں پیشگوئی "سعودی ولی عہد 'اپنے وقت کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک' ہوں گے" امریکہ کے ...

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 'اپنے دور کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک ہوں گے۔' پومپیو نے اپنی نئی کتاب ' Never Give an Inch: Fighting for the America I Love ' میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے لیے ایک اہم حصہ مختص کیا ہے اور ریاض کے ساتھ قریبی تعلقات کی ضرورت کا دفاع کیا ہے۔

العربیہ کے مطابق پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا 'ترقی پسند بائیں بازو محمد بن سلمان (ایم بی ایس) سے نفرت کرتا ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ بادشاہی کی تاریخ کی سب سے بڑی ثقافتی اصلاحات کی قیادت کر رہے ہیں ، وہ اپنے وقت کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک ثابت ہوں گے، وہ عالمی سطح پر واقعی ایک تاریخی شخصیت ہیں۔'

جہاں تک سعودی عرب اور ولی عہد کا تعلق ہے تو پومپیو نے کہا کہ خلیجی ملک بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہے گا۔ 'ایم بی ایس اس کا سر ہے اور انشاء اللہ آنے والی دہائیوں تک بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، انہوں نے مشہور عربی فقرے 'خدا کی مرضی' کا استعمال کرتے ہوئے لکھا۔ پومپیو نے کہا کہ جب ایم بی ایس ولی عہد بنے تو ان کی پہلی کوششوں میں سے ایک یمن سے ایران کے غیر مستحکم اثر و رسوخ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور وہاں قحط سے بچنے کے لیے خوراک کی فراہمی میں مدد کرنا تھا۔