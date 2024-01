جتنے بھی لوگ نقل مکانی کر کے آسٹریلیا کی شہریت حاصل کر چکے ہیں انہوں نے قتل و غارت گری کی اور نہ ہی پانی کے ذخیروں کو زہر آلود کیا جتنے بھی لوگ نقل مکانی کر کے آسٹریلیا کی شہریت حاصل کر چکے ہیں انہوں نے قتل و ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:33

وہ آسٹریلیا کوری کلیم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آسٹریلیا کا کونسا حصّہ کھو چکے ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایسے کچھ علاقے ہیں جو اِس کے قدیمی مالکان کو واپس کیے جانے چاہئیں۔ اُن میں سے ایک آسٹریلیا ہے اور دُ وسرا The Torres Strait Islands۔

Jimmy Barnes (An Aboriginal) جسے اِن انتہا پسندوں نے اپنی ریلیوں میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ Singerاچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایک پُر امن قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کے درپے ہیں۔ جنہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مسلمان اُن کی طرز زندگی کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ وہ یقینا انتہا پسند ہیں اور وہ نفرت اور سوسائٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں اِن Reclaim Rallies میں Aboriginal Flags بھی لہرایا گیا۔ اِس کے باوجود کہ اِس کے ڈیزائنر Harded Thomas نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔

ہم آسٹریلین Racism کا Sting اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور اپنے حقوق اور ملک کو ری کلیم کرنے کی کوشش میں 200سال سے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ Australian Racism & Bigotry بڑھتی ہی رہے گی۔

ہماری نیشن کی ایک تاریخ ہے کہ یہ اقلیّت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے چینیوں سے نفرت کا آغاز ہوا۔ پھرGreek اور Italians اور آگے ویت نامی، لبنانی، سوڈانی اور اب ان کے نشانہ پر آسٹریلیا کے مسلمان ہیں۔ یہ دَور بھی گزر ہی جائے گا۔

جتنے بھی لوگ نقل مکانی کر کے آسٹریلیا کی شہریت حاصل کر چکے ہیں وہ آسٹریلین سوسائٹی کا ایک لازمی حصّہ بن چکے ہیں۔ اِن مذکورہ Minorities نے قتل و غارت گری نہیں کی اور نہ ہی ہمارے پانی کے ذخیروں اور چشموں کو زہر آلود کیا۔ نہ ہی اُنہوں نے ہماری عورتوں کی عصمت دری کی۔ اور نہ ہی ہمارے بچّوں کو ہم سے چھینا۔ یہ سب کچھ کرنے والے برطانوی باشندے تھے۔

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جن لوگوں کی یہ انتہا پسند نشاندہی کر رہے ہیں۔ اُن سے آسٹریلیا کو کوئی خطرہ نہیں۔ لہٰذا Aboriginal اور Torres Strait Islanders اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔

Foreign Investment in Australian Real Estate

ڈاکٹر عبد الجلال الدّین لکھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں بہت سے مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ بیرونی (سرمایہ کار) خریدار بڑی تیزی سے مکانوں کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں اور پراپرٹی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لہٰذا مقامی لوگوں کو مکان خریدنا مشکل پڑ رہا ہے۔ چینی خریدار سڈنی اور میلبورن میں مکانوں کی خرید میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ 2013-14 میں انہو ں نے 23 فیصد سڈنی میں گھر خریدے اور 20 فیصد میلبورن میں۔ اندازہ ہے کہ وہ 2020ء تک $6.3 billion ہر سال اِس شعبہ میں سرمایہ کاری کریں گے یا یہ کہ کل گھروں کا 20 فیصد حصّہ خرید لیں گے۔ اِس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

1:پراپرٹی کی قیمت Affordable ہے۔

2:آسٹریلین ڈالر کی مسلسل گراؤٹ۔

3:کم شرح سود

4:کم پراپرٹی ٹیکس

5:آسٹریلیا کا بلند لائف سٹائل اُن کو Appeal کرتا ہے۔

6:Visa Requirements are well comming

(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)