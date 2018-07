الیکشن کی رات سے عمران خان کے ساتھ موجود یہ شخص کون ہے ؟ حقیقت جان کر آپ کو بھی بے حد حیرت ہوگی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) الیکشن کی رات سے ہی پاکستانیوں کیلئے ایک غیر معروف شخص عمران خان کے ساتھ نظر آرہا ہے۔ یہ معروف پاکستانی نژاد برطانوی کاروباری شخصیت اور پراپرٹی ٹائیکون انیل مسرت ہیں، یہ وہی انیل مسرت ہیں جن کی بیٹی کی کچھ عرصہ پہلے ہونے والی شادی میں عمران خان سمیت بھارتی اداکاروں نے بھی شرکت کی تھی۔

تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے متوقع وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہر وقت ہی دوست احباب کا ہجوم موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان سے وابستہ ہر شخصیت ہی پاکستانیوں کیلئے جانی پہچانی شخصیت بن چکی ہے لیکن الیکشن کی رات سے پاکستانیوں کیلئے غیر شناسا چہرہ بھی عمران خان کے ساتھ نظر آرہا ہے۔

یہ پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت انیل مسرت ہیں جو برطانیہ میں پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں ۔ الیکشن مہم کے دوران عمران خان نے اپنی ایک تقریر کے دوران انہیں برطانیہ کا سب سے بڑا پراپرٹی ٹائیکون بھی قرار دیا تھا۔

ریڈیو پر کام کرنے والے آر جے تنویر کھٹانہ نے عمران خان اور انیل مسرت کی کچھ تصاویر شیئر کیں اور لکھا ” عمران خان نے اپنی فاتحانہ تقریر برطانوی بزنس مین انیل مسرت کی موجودگی میں کی۔ برائے مہربانی یہ نوٹ فرمالیں کہ انیل مسرت بھارتی بزنس مین جو مودی اور بی جے پی سے وابستہ ہیں کے سب سے بڑے انویسٹر ہیں۔ یہ سب پی ٹی آئی کیلئے حلال جبکہ باقی سب لوگوں کیلئے حرام ہے، میڈیا اس پر طوفان نہیں مچائے گا“۔

Imran Khan made his victory speech accompanied by UK businessman Aneel Musarrat. Please note Aneel Musarrat is amongst the biggest investors of Indian businessmen (linked with Modi & BJP) and Bollywood actors. Halal for PTI but Haram for all others. No media will cry over this pic.twitter.com/84lpHVOMq4