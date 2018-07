’اگرعمران خان جیت گیا تو میں ۔ ۔ ۔‘بھارتی اداکارعامر خان کا کیاگیا وعدہ جو پورا کرنے کا وقت آگیا

ممبئی ، اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں ہونیوالے حالیہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا اور ممکنہ طورپر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان وزیراعظم بننے جارہے ہیں ، ایسے میں بھارتی اداکار عامر خان کا ایک وعدہ پورا کرنے کا وقت بھی آگیا ہے جو خود انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں کیا تھا۔

بھارت کے دورے کے موقع پر عمران خان کے ایک انٹرویو کے دوران کچھ لوگوں ، حاضرین کے سوالات بھی لیے جارہے تھے ، ایسے میں وہاں عامر خان بھی موجود تھے جنہوں نے عمران خان کو مخاطب کرکے کہاکہ ’آپ نے سب سوالات کا اچھاجواب دیا، آپ کا خواب پورا ہو ، میری طرف سے دعا ہے کہ کامیاب ہوں، پاکستان میں ایسی حکومت آئے جو واقعی مسائل حل کرسکے، ارادہ ہوکہ پاکستان میں خوشحالی آئے، یہ نہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا ہو بلکہ ہم سب کے لیے اچھا ہے ، میری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، جو نیت لے کر چلے ہیں ،اس میں کامیاب ہوں۔

عامر خان کامزید کہناتھاکہ’ میرادل کہتا ہے کہ کامیاب ہوں گے کیونکہ کئی سالوں سے اس میں لگے ہیں، شروع میں آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑالیکن اب تک ڈٹے رہے ہیں، اب وقت آگیا، آل دی ویری بیسٹ۔ جس پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کاکہناتھاکہ ’آپ نے پاکستان آنا نہیں بھولنا‘ جس پر عامر خان نے کہاکہ’ صورتحال بدل لیں، جب الیکشن جیتیں گے تو ہم بہت سارے بھارتی شہریوں کے ہمراہ جشن منانے پاکستان آئیں گے‘۔اب پاکستان میں عمران خان جیت چکے ہیں اور وہ وقت آگیا ہے جب عامر خان کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے ۔ ویڈیو دیکھئے

@aamir_khan please keep of your words as you have told PTI Chairman @ImranKhanPTI that "When you win the elections i will come to Pakistan and celebrate your victory with you"

pic.twitter.com/OzDJUTERyt