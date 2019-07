محمد عامر کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ، وسیم اکرم نے ایسی بات کہہ دی کہ فاسٹ باﺅلر فوری اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے محمد عامر کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں وسیم اکرم نے کہا کہ انہیں محمد عامر کے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے فیصلے پر حیرانی ہوئی ہے کیونکہ 27-28 سال کی عمر میں آپ عروج پر ہوتے ہیں ۔ ٹیسٹ کرکٹ کا حتمی فارمیٹ ہے جس میں آپ کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔

وسیم اکرم نے پی سی بی کی توجہ دلانے کیلئے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو آنے والے کچھ دنوں کے دوران آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز اور انگلینڈ کے خلاف تین میچز میں محمد عامر کی ضرورت ہوگی۔

خیال رہے کہ جمعہ کے روز پاکستان کی جانب سے ورلڈ کپ 2019 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے 27 سالہ محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سرخ گیند کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ سفید گیند پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکیں۔

To me Mohammad Amir retiring from Test cricket is a bit surprising because you peak at 27-28 and Test cricket is where you are judged against the best, it’s the ultimate format. Pakistan will need him in two Tests in Australia and then three in England.