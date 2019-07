انڈین فیملی انڈو نیشیا میں ایسی چیز چوری کرتے پکڑی گئی کہ پوری دنیا میں بھارت بد نام ہو کر رہ گیا، ویڈیو بھی سامنے آگئی

جکارتہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی سیاحوں نے اس وقت اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں بدنام کردیا جب وہ انڈونیشیا میں ہوٹل سے سامان چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوچکی ہے اور انڈیا میں ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے۔

واقعہ انڈونیشیا کے معروف سیاحتی مقام جزائر بالی میں پیش آیا جہاں ایک فیملی ہوٹل چھوڑ کر جانے لگی تو بہت سا سامان مال غنیمت سمجھ کر اپنے سامان میں چھپالیا۔ ہوٹل ملازمین کو انڈین سیاحوں کی اس حرکت کی بھنک پڑ گئی جنہوں نے ان کے سامان کی تلاشی لے کر سارا سامان برآمد کرلیا۔

پہلے تو انڈین فیملی نے ہوٹل کے عملے کو سامان کی تلاشی لینے کی ہی اجازت نہیں دی لیکن جب انہوں نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی تو سامان دیکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ تلاشی کے دوران انڈین شہریوں کے سامان سے صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ اور تولیوں سمیت بہت سی الیکٹرونکس کی اشیاءبھی برآمد ہوئیں۔

اداکارہ منی ماتھر نے یہ ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے اس فیملی کو پورے انڈیا پر دھبہ قرار دیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ چور فیملی ہوٹل کے عملے کی منت کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ ان کی فلائٹ ہے اس لیے وہ نقصان بھرنے کو تیار ہیں۔ ویڈیو میں ایک خاتون کو معافیاں مانگتے اور ایک شخص کو اپنے اہلخانہ پر ناراض ہوتے ہوئے بھی دیکھا جاسکتا ہے جو اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں 50 لاکھ کی چیزیں بھی خرید کر دے سکتا ہوں تو ایسے میں تم لوگوں نے یہ حرکت کیوں کی۔

The worst example of entitled indian travellers who are a disgrace to the image of our country. Casually stealing hand washes, room artefacts, hair dryers from a hotel room in Bali. And the uncle pawing the hotel person at the end is just ???? pic.twitter.com/UONwWCKmUq