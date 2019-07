میری آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی تو باہر امانتاً رکھی گئی تحریر سمیت سب کچھ عوام کے سامنے آجائے گا:مریم نواز شریف

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے کہاہے کہ اب انشااللہ انکی باری ہے، مجھے کچھ کہا یا کیا تو میں نے سب کچھ لکھ کر پاکستان سے باہر کسی کے پاس امانتاً رکھوا دیا ہے، جیسے ہی ان میں سے کسی نے میری آواز بند کرنے کی کوشش کی تو وہ سب پبلک ہو جائے گا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے ایک ٹویٹ میں مریم نواز شریف نے کہاکہ اب انشااللہ انکی باری ہے، مجھے کچھ کہا یا کیا تو میں نے سب کچھ لکھ کر پاکستان سے باہر کسی کے پاس امانتا رکھوا دیا ہے، جیسے ہی ان میں سے کسی نے میری آواز بند کرنے کی کوشش کی تو وہ سب پبلک ہو جائے گا۔اس میں وہ وڈیو ز اور میری وڈیوز شامل ہیں جن تمام کو میں تقسیم کیاہے۔انہوں نے ٹوئٹر پر صارف کارکن کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہاکہ نوازشریف کی طبیعت بہتر نہیں، میں ان کو ہسپتال میں منتقل کرانے کے لئے کوششیں کررہی ہوں۔سب کارکنوں کا شکریہ۔یعنی کہ اگر مریم نواز شریف بھی ہماری طرح جوتے صاف کرنے کی پالیسی اپنائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ غلط کو غلط نا کہے۔ سر جھکا دے، بالکل ہماری طرح!،انہوں نے کہاکہ قانون و انصاف کی ایسی پامالی پر عدلیہ کی خاموشی فکر انگیز ہے۔

Videos and my own video too in which I have divulged all. https://t.co/PlC0tFWFjg