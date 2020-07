کیپٹن سرور شہید نشان حیدر کا یوم شہادت ، آئی ایس پی آر نے پیغام جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) 27 جولائی 1948 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے اڑی میں شہید ہونے والے کیپٹن راجا محمد سرور شہید نشان حیدر کا آج (پیر کو) یوم شہادت منایا جارہا ہے۔

کیپٹن سرور شہید کے یوم شہادت پر آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ قوم 1948 کی کشمیر جنگ میں نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ان کا ناقابل تسخیر حوصلہ اور غیر متزلزل وفاداری ہمیشہ کیلئے عزم و ہمت کی مثال بنے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے ملک اور کشمیر کیلئے جو بھی گولی کھائی وہ ہمارے اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے۔

Nation venerates supreme sacrifice of Capt Muhammad Sarwar Shaheed, NH, #Kashmir War 1948. His insurmountable courage & unwavering loyalty will forever be an epitome of valiance. Every bullet he took 4 country, for Kashmir, strengthens our resolve to defend Pakistan at all cost.