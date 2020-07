”میں پنجاب حکومت کیساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں کیونکہ۔۔۔“ شاہد آفریدی نے حیران کن اعلان کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی لاہور میں کھیلوں کی سہولیات کے معترف ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ کھیلوں کی ترقی کیلئے پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس لاہور میں صوبائی وزیر کھیل رائے تیمورخان بھٹی سے ملاقات کی اور پنجاب انٹرنیشنل سوئمنگ کمپلیکس کے علاوہ دیگر کھیلوں کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور خان بھٹی اور شاہد آفریدی نے کھیلوں کے فروغ کیلئے مل کر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔

Had a pleasant meeting with International Cricketer @SAfridiOfficial at Punjab International Swimming Complex. Important announcement will be made with Shahid Afridi for Sports Sector promotion in Punjab after Eid holidays. pic.twitter.com/VzCeMqGiRP