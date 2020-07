95 فیصد چینی اپنی حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں، امریکہ کا کیا حال ہے؟ ٹرمپ کیلئے انتہائی پریشان کن خبر آگئی

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 95 فیصد شہری چینی حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ امریکہ میں یہ ہندسہ بہت ہی کم ہے۔

ایڈل مین ٹرسٹ کے بیرو میٹر کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کے دوران شہریوں کے اپنی حکومتوں پر اعتماد کے حوالے سے سروے کرایا گیا۔ اس سروے میں چین کی حکومت سب سے کامیاب بن کر ابھری جس پر شہریوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کورونا وبا کے دوران چینی حکومت پر اعتماد کا اظہار کرنے والے لوگوں کی تعداد میں 5 فیصد اضافہ ہوا ۔ 95 فیصد چینی شہریوں نے اپنی حکومت پر اعتماد کا اظہار کرکے اسے دنیا کی سب سے قابل بھروسہ حکومت بنادیا۔

انڈیا کے 87 فیصد شہری اپنی حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ سعودی حکومت 83 فیصد شہریوں کے اعتماد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کے صرف 48 فیصد شہری اپنی حکومت پر اعتماد کرتے ہیں جبکہ جاپان میں 38 فیصد شہریوں کو اپنی حکومت پر بھروسہ ہے۔

An updated #Edelman report shows 95% of the Chinese people trust their government, the highest rate in the world. pic.twitter.com/lLGVUkqiXo