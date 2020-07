کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بہن بختاور بھٹو زرداری نے گزشتہ روز ہونے والی بارش کے پانی کی نکاسی پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا” جب بارش آتی ہے تب پانی آتا ہے، ساری رات سڑکوں کی نگرانی کرنے پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔انہوں نے کہا کہ آج سب صاف ہو گیا، بدقسمتی سے ہم برساتی مینڈکوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے جو بارش ہوتے ہی نکل آتے ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی سے منتخب ہونے والے پی ٹی آئی وزرا کہاں تھے؟

Jab Barish Ati Hai tab Pani Ata hai. Facts. Thank you GOS for supervising roads all night. Cleared today. Unfortunately we cannot fix problem of barishey mainducks ???? that come squealing with the rain. Where were PTI ministers selected in #Karachi in the last 24 hours? https://t.co/69ZxhzGuPR