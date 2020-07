”ملازمت کے خواہشمند درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں “عاصم سلیم باجوہ نے خوشخبری سنا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باوجود شنگھائی الیکٹرک کا تھربلاک 1 پرکام جاری ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ مائننگ اور1320 میگا واٹ کے پاورپلانٹ پر کام جاری ہے۔لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ مائننگ کاعمل 20 فیصد اور پاورپلانٹ پر 15 فیصد تک کام ہوچکا ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے مزید کہا ہے کہ ملازمت کے خواہش مند درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔

Update:Shanghai Electric has accelerated pace of work despite COVID,at Thar Block-1 both in Mining & 1320 MW power plant.

Progress -Mining 20%,power Plant 15%.Those interested,may apply for jobs as per ad below #CPEC #cpecmakingprogress #pakistanmakingprogress pic.twitter.com/MLkpYjCprk