طالبان نے افغان کامیڈین کو قتل کردیا ،واقعے سے چندلمحوں پہلے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا جاری ہے اور دوسری طرف طالبان کی جانب سے اہم علاقوں پر قبضوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ایسی صورتحال میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور ابتدائی طور پر خانہ جنگی کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب طالبان نے ایک افغان کامیڈین کو قتل کردیا ہے ۔

تفصیل کے مطابق سوشل میڈ یا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان صوبے قندھار سے تعلق رکھنے والے کامیڈین فضل محمد کو گاڑی میں بٹھا کر طالبان کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنا یا جا رہا ہے ۔اس دوران وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ساتھ بیٹھا طالبان انہیں زور دار تھپڑ مارتا ہے اور وہ منہ نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھ جا تے ہیں ۔اس کے بعد انہیں قتل کردیا گیا ۔حامد میر نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کامیڈین کو قتل کرنے والے خود جوکر ہیں ۔

Those who killed this Afghan comedian are biggest jokers https://t.co/kheoKt5g4O