نور مقدم قتل کیس ،ظاہر جعفر کی امریکی شہریت سے متعلق امریکہ کی وضاحت بھی سامنے آگئی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر نے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کا نہیں بلکہ امریکہ کا شہر ی ہیں ۔ملزم نے اس بیان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ اس کیس سے بچ نکلے گا تاہم اب اس حوالے سے امریکہ کی وضاحت بھی سامنے آگئی ہے ۔

اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی بیرون ملک میں امریکی شہری اس ملک کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتا یا کہ جب امریکیوں کو بیرون ملک گرفتار کیا جاتا ہے تو سفارت خانہ ان کی خیریت دریافت کر سکتا ہے اور وکلاءکی ایک فہرست فراہم کرسکتا ہے لیکن قانونی مشورے نہیں دے سکتا ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ عدالتی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتا یا ان کی رہائی پر اثر انداز نہیںہوسکتا ہے۔

In a foreign country, U.S. citizens are subject to that country’s laws. When Americans are arrested abroad, the Embassy can check on their well-being and provide a list of lawyers, but cannot provide legal advice, participate in court proceedings or effect their release.