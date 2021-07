متعدد خواتین نے نوجوان پاکستانی گلوکاروموسیقار پر جنسی ہراسگی کاالزام عائد کردیا، سکرین شاٹس سوشل میڈیا پروائرل متعدد خواتین نے نوجوان پاکستانی گلوکاروموسیقار پر جنسی ہراسگی کاالزام عائد ...

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) موسیقار و گلوکار سالار شمس بھی جنسی ہراسگی کے الزام کی زد میں آ گئے۔ ویب سائٹ ’پڑھ لو‘ کے مطابق سالارشمس پر متعدد خواتین نے سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں سالار کی طرف سے جنسی طور پر ہراساں کیا گیا۔

سالار کے ساتھ ہونے والی ایک خاتون کی واٹس ایپ چیٹنگ کا سکرین شاٹ بھی انسٹاگرام پر شیئر کیا گیاہے جس میں سالار اس خاتون کے ساتھ کی گئی اپنی حرکت پر معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے شراب پی رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی۔

Bullcrap. Me and my brothers were with our friends all day. No one went to her house, cause she doesn’t exist. I’m no rapist or pedophile. I’m going to take you and this page’s admin to court for all this. https://t.co/cip17VoS2w — Salar Shamas (@salarshamas) July 25, 2021

رپورٹ کے مطابق وال آف شیم پاکستان نے اپنے انسٹاگرام اکاﺅنٹ پرسالار کی تین مختلف لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کے سکرین شاٹس پوسٹ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی عمر محض 16سال ہے۔ سالار شمس نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سکرین شاٹس جعلی ہیں۔سالار نے جواباً کچھ سکرین شاٹس بھی پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی اصلی چیٹنگ یہ ہے۔ ان کے سکرین شاٹس کو ایڈیٹنگ کے ذریعے جعلی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔

I recognize and sympathize with the plight women face in our society. Justice is hard earned. However, you must also not take lightly people who use the women movement to malign innocent people. Let the law take it’s course. پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف کا بڑا اعزاز،کے ٹو پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا — Salar Shamas (@salarshamas) July 26, 2021