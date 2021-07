’مجھے میرے شوہر سے بچایا جائے، اس سے پہلے اگلی نور مقدم بن جاﺅں‘ بااثر شخصیت کی اہلیہ میدان میں آگئیں، ویڈیو پیغام جاری کردیا ’مجھے میرے شوہر سے بچایا جائے، اس سے پہلے اگلی نور مقدم بن جاﺅں‘ بااثر ...

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) نواب اکبر بگٹی مرحوم کے بیٹے شاہ زوار کی بیوی ویشاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے تحفظ کی دہائی دے دی۔ ویب سائٹ ’پڑھ لو‘ کے مطابق ویشاہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ”مجھے میرے شوہر سے بچا لو، اس سے پہلے کہ میں اگلی نور مقدم بن جاﺅں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور شاہ زوار کو گرفتار نہیں کر رہا اور اس سے مجھے جان کا خطرہ لاحق ہے۔“

Cyber crime FIA lahore is not arresting shahzawar -Babar Bakht is the director.30 plus days and no arrest.Shahzawar warrant not issued. He should’ve been declared absconder by now.Such privileges r only for strong men in pakistan and not for strong woman who stands for her right امریکا کا عراق میں جاری 18سالہ جنگی مشن رواں سال ختم کرنے کا اعلان — Wishah.Abubakr (@WishahAbubakr) July 25, 2021

ویشاہ کا کہنا تھا کہ ”اب تک شاہ زوار کو مفرور قرار دے دیا جانا چاہیے تھا، مگر پاکستان میں طاقتور مردوں کے لیے ہی ایسی رعایتیں ہیں، طاقتور خواتین، جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائیں، انہیں بھی ایسی مراعات نہیں ملتی۔“

ویشاہ کے وکیل حسان نیازی نے بھی اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے ویشاہ کی جان کو لاحق خطرے کے متعلق بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”ویشاہ ابوبکر کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے ایف آئی اے ڈائریکٹرز کو ذاتی حیثیت میں بتایا ہے کہ شاہ زوار کو اگر ویشاہ کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا تو وہ اسے قتل کروا دے گا۔ ہمیں ویشاہ کو اگلی نور بننے سے پہلے تحفظ دینا ہو گا۔“

Unfortunately FIA cyber crime has refused to arrest him since ex DG FIA ch Manzoor is giving him refuge. Not even once arrest warrant issued. More than 30 days gone and shahzawar has still not been declared absconder. Instead @InamGhani registered their fake FIR against me https://t.co/knxnMCTv7m — Hassaan Niazi (@HniaziISF) July 25, 2021

Please help. I’ve shared my story. Media and Govt. Please help. This guy has hired target killer to kill me. He has feudal mindset. Me raising voice against his madness means I’ve signed death warrant (Part 1) pic.twitter.com/kMsbrYYOXQ — Wishah.Abubakr (@WishahAbubakr) April 12, 2021

If anything happens to me. Govt. @shireenmazari FIA will be responsible. I’ll come out of hiding when govt gives me assurance. I’ll bring forward proof. (Part 2) pic.twitter.com/W6Zw1hcGcU — Wishah.Abubakr (@WishahAbubakr) April 12, 2021