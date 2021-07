شاہد آفریدی  ایک اور ٹی 20 لیگ کا حصہ بن گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے نیپال میں ہونے والی ٹی 20لیگ کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق نیپال میں رواں سال ستمبر میں منعقد ہونے والی ایورسٹ پریمیئر لیگ (ای پی ایل) میں دنیا بھر کے بہترین ‏کھلاڑی شریک ہوں گے۔شاہد آفریدی کھٹمنڈو کنگز الیون کی نمائندگی کریں گے جس کی تصدیق خود ‏شاہد آفریدی اور ای پی ایل کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر کی گئی ہے۔شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ میں نیپال جانے کے لیے تیار ہوں اور مزید حسین جگہیں دیکھنے کا ‏موقع ملا گا جیسا کہ سن رکھا کہ اس جیسی خوبصورتی اور کہیں نہیں۔

Looking forward to visiting Nepal and playing @eplt20official and for sure will visit some more places I hear have beauty like no other https://t.co/tcubpAVDf0