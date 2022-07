پاکستان میں مینگروز کے جنگلات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے،ساجد محمود پاکستان میں مینگروز کے جنگلات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے،ساجد محمود

الاہور (پ ر)منہاج یونیورسٹی لاہور میں سنٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز (CRIMA)کے زیر اہتمام "ورلڈ مینگرواینڈ کورل ریف ڈے "کے حوالے سے گزشتہ روز سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے فریدالدین الدین قادری ہال میں منعقدہ تقریب میں وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور،چیئرمین (CRIMA) پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ورلڈ مینگرو ڈے کے حوالے سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نامناسب حفاظتی انتظامات،سمندری آلودگی اور ساحلی پٹی پر تجاوزات کی وجہ سے پاکستان میں مینگروز کے جنگلات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے جس سے سمندری حیات بالخصوص مچھلی کی افزائش نسل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔انہوں نے کہا کہ سمندری امور پر تحقیق اور عوام میں سمندری شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منہاج یونیورسٹی لاہور میں سنٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز (CRIMA) کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔

سیمینار میں ڈیپارٹمنٹ آف باٹنی منہاج یونیورسٹی لاہور کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر واثق اکرام اورڈاکٹر سندس اختر نیمینگروز اور کورل ریف کی اہمیت کے حوالے سے پریز نٹیشنز دیں۔ ڈاکٹر سندس اختر نے مینگروز کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ مینگروز وہ پودے ہیں جہاں سمندری حیات پرورش پاتی ہے۔ سندھ سے لے کر بلوچستان کے ساحل تک جبکہ پورٹ قاسم کراچی میں مینگروز کے گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں جو کہ سیلاب اور طوفانوں کو روکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اگر ان مقامات میں صفائی کے بہتر انتظامات اور سہولیات فراہم کی جائیں تو یہاں سیاحت کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔ڈاکٹر سندس اختر نے مزید کہا کہ ہاکس بے پر مینگروز کے جنگلات میں بیرون ممالک کے پرندے افزائش نسل کے لیے ا?تے ہیں۔لیکن بدقسمتی سے سمندری پانی میں تیل اور گندگی کی ا?میزش سے ا?لودگی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے جس سے مینگروز کی افزائش میں کمی واقع ہو رہی ہے اور ان جنگلات میں پائے جانے والے جاندار بھی ناپید ہو رہے ہیں،حکومت کو چاہیے کہ مینگروز کو بچانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پراقدامات کرے۔ڈاکٹر واثق اکرام نے اپنی پریزنٹیشن میں کورل ریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورل ریف سمندر کے اندر مونگے یا مرجان کی رنگ برنگی چٹانیں ہیں۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی کا شمار دنیا کے ان ایک سو علاقوں میں ہوتا ہیجہاں کورل ریف یا مرجان کی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ ان چٹانوں کو قدرت کی ایک عظیم تخلیق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چٹانیں گہرے سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کو پناہ گاہ فراہم کرتی ہیں اور تقریبا پچیس فیصد چھوٹی بڑی جسامت کی مچھلیاں خوراک اور رہائش کے لئے ان چٹانوں پر انحصار کرتی ہیں۔ ڈاکٹر واثق نے مزید کہا کہ کورل ریف کو بڑھتی ہوئی ا?لودگی کے باعث رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ عالمی برادری نے اگر گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے تو کورل ریف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے کیونکہ درجہ حرارت بڑھنے کے باعث کورلز کی خصوصیات اور اقسام میں پہلے ہی تبدیلی ا? چکی ہے۔ سیمینار میں سنٹر ا?ف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز منہاج یونیورسٹی لاہور کے عہدیدارں ڈاکٹر عظمیٰ ناز اورڈاکٹر مختار احمد عزمی سمیت مختلف تعلیمی شعبہ جات کے اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

