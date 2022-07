’تین رکنی بینچ کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں‘ ، مریم نے عمران خان کے بیان پر ردعمل جاری کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ براہ کرم 3 رکنی بینچ کا بھی شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں جنہوں نے آپ کے لیے قانون اور انصاف سے ہٹ کرفیصلہ دیا۔

Pls do not also forget to thank the 3-member bench profusely who went out of the way and out of law & justice for you. https://t.co/yzKtoXeD4H