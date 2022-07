شادی کی تقریب کے دوران گھوڑا بے قابو ہو گیا، کئی باراتی زخمی

اتر پردیش (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے ہمیر پور میں شادی کی تقریب کے دوران گھوڑے کے بدکنے سے کئی باراتی زخمی ہوگئے۔

گھوڑے کے بدکنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب لاؤڈ اسپیکر پر تیز آواز کے ساتھ گانے لگائے گئے تھے اور باراتیوں کی جانب سے ہوا میں نوٹ اچھالے گئے۔

Presumably disturbed by the blaring music from the loudspeakers, a horse stomped over several people dancing in a wedding procession in UP's Hamirpur. No fatalities. pic.twitter.com/1zJ8TZ3PmD