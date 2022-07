مصروف ترین ترین دنوں کا آغاز دوروں کے ساتھ ہوا جو ہم نے کامیابی کے فوری بعد شروع کئے مصروف ترین ترین دنوں کا آغاز دوروں کے ساتھ ہوا جو ہم نے کامیابی کے فوری بعد ...

مترجم:علی عباس

قسط: 27

"I"ll Be There"حقیقی معنوں میں ہماری پہچان بنا: یہ وہ گیت تھا جو کہتا ہے، ”ہم یہاں رکنے کےلئے ہیں۔“ یہ گیت 5 ہفتوں تک نمبر ایک پوزیشن پر رہا، یہ انتہائی غیر معمولی اَمر ہے۔ یہ ایک گیت کےلئے طویل عرصہ ہے اور وہ گیت جو آج تک ہم نے پیش کئے ہیں، یہ میرے پسندیدہ ترین گیتوں میں سے ایک ہے۔ میں ان الفاظ سے کیسے محبت کرتا تھا: ”تم اور میں لازمی طور پر معاہدہ کر لیتے ہیںتاکہ کسی نقصان کے اندیشے سے محفوظ رہ سکیں“ ولی ہچ اور بیری گورڈی شاید اُن لوگوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے تھے جو ایسی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ جب ہم سٹوڈیو میں نہیں ہوتے تھے تو وہ ہر وقت ہمارے اردگرد شرارتیں کر رہے ہوتے تھے لیکن جب سے میں گیت سے متعارف ہوا تھا، اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں اُس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ ہارپسکورڈ کیا تھا تاوقتیکہ اس گیت کی ابتدائی دھُن ہمارے لئے نہیں بجائی گئی تھی۔ اس گیت پر ہال ڈیوس لائق تحسین تھا جس کی مدد سوزی اکیڈا کر رہا تھا۔ یہ ایک سنجیدہ گیت تھا لیکن ہم نے اس میں مزاح شامل کر دیا تھا جب میں نے پیارے کے بغیر ”اپنے شانوں کی جانب دیکھو، پیارے!“ گایا تھا۔ یہ فار ٹاپس کے گیت"Reach Out, I'll Be There" سے مشابہہ تھا۔ چنانچہ ہم خود کو موٹون کی تاریخ اور مستقبل کا حصہ تصور کر رہے تھے۔

سچ یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ تھا کہ میں گیت کا بلند آہنگ اور جرمین رومانی حصہ گائے گا لیکن 17 برس کی عمر میں جرمین کی آواز خاصی پختہ تھی، رومانوی گیت مجھے پسند تھے، اگرچہ یہ میرا انداز نہیں تھا۔ یہ ہمارا بینڈ کی حیثیت سے نمبرایک کی پوزیشن پر رہنے والاچوتھا گیت تھا اور بہت سارے لوگوں نے جرمین کے گیت "I Found That Girl"کو پسند کیا تھا۔ اس کی بی سائیڈ پر موجود گیت "The Love You Save" کامیاب گیتوں کی طرح تھا۔

ہم نے ان تمام گیتوں کو مختلف دُھنوں سے ترتیب دی ہوئی موسیقی کے زیرِ اثرتخلیق کیا تھا، ہمارے پاس ناچنے کےلئے کمرا تھا اور جب ہم نے ہر طرح کے ٹی وی شوز کر لئے تو ہم دُھنوں کی اس ترتیب کی جانب واپس لوٹے۔ جلد ہی ہم نے 3 مختلف اوقات میں’ ’ دی ایڈ سولیوان شو“ میں پرفارم کیا۔ اُس وقت موٹون ہمیشہ ہمیں یہ بتاتا تھا کہ انٹرویوز میں کیا کہنا ہے لیکن سولیوان اُن لوگوں میں سے ایک تھا جو چیزیں اُگلوا لیتا تھا اور ہم طمانیت محسوس کیا کرتے تھے۔ اُن دنوں کو یاد کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موٹون نے ہمیں قید کر دیا تھا یا روبوٹ بنا دیا تھا۔اگرچہ میں نے اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کیا تھا اور اگر میری اولاد ہوتی تو میں انہیں قطعی طور پر نہیں کہتا کہ وہ کیا کریں۔ موٹون ہمارے ساتھ کچھ ایسا کر رہا تھا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور کون یہ کہہ سکتا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔

صحافی ہر طرح کے سوال پوچھتے تھے اور موٹون کے اہلکار ہمارے ساتھ مدد کےلئے کھڑے رہتے یا ہمیں ضرورت پڑنے پر سوالوں پر نظر رکھتے۔ ایسی کوئی کوشش کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا جس سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میرا قیاس تھا کہ وہ ہمارے جذباتی ہونے کے امکان سے پریشان تھے جیسا کہ اُن دنوں لوگ اکثر ہو جاتے تھے۔ ایک بار صحافی نے سیاہ فام طاقت کے حوالے سے سوال پوچھا تھا اور موٹون کے ایک اہلکار نے اُسے بتایا تھا کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ ہم ”کاروباری شے“ ہیں۔ یہ عجیب و غریب تھا۔

ہماری ڈان کارنیلس سے اُس کے شو ”ساﺅل ٹرین“ میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ وہ شکاگو کے دنوں میں مقامی ڈسک جوکی تھا چنانچہ ہم سب اُس وقت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہم اُس کا شو دیکھ کر لطف اندوز ہوا کرتے اور اُن ڈانسرز کو دیکھ کر نئے خیالات حاصل کرتے جو ملک کے اُس حصے سے تھے جہاں سے ہمارا تعلق تھا۔ جب ہم وہاں سے واپس لوٹے تو ہم نے اُسے آنکھ ماری اور اشارہ کیا تھا جو اُس آدمی کےلئے سنسنی خیز دکھائی دیتا تھا۔

جیکسن فائیو کے مصروف ترین ترین دنوں کا آغاز دوروں کے ساتھ ہوا جو ہم نے کامیابی کے فوری بعد شروع کئے۔ اس کا آغاز 1970ءکے آخری دنوں میں ایک بڑے دورے کے ساتھ ہوا؛ ہم نے میڈیسن سکوائر گارڈن اور لاس اینجلس فارم جیسے بڑے ہالوں میں پرفارمنس دی۔ جب 1971ءمیں "Never Can Say Goodboy"کامیاب ہواتوہم نے اُس موسمِ سرما کے دوران 45شہروں میں پرفارم کیاجبکہ اُس سے اگلے برس ہم نے 50شہروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ )جاری ہے )

