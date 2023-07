اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان پر واجب الادا 2.4 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کر دیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ چین کے بینک نے 2 سال کیلئے قرضہ رول اوور کیا، پاکستان 2 سالوں میں صرف سود کی ادائیگی کرے گا۔

یاد رہے کہ چین نے 18 جولائی کو پاکستان کے 60 کروڑ ڈالر رول اوور کیے تھے۔

Chinese EXIM Bank has rolled over for 2 years principal amounts of following loans totalling US$ 2.4 billion which are due in next 2 fiscal years:



FY2023-24: US$1.2 billion

FY2024-25: US$ 1.2 billion



Pakistan will make interest payments only in both years.